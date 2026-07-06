L' urlo di Khalaili all' Union SG | Liberatemi per l' Inter Spunta l' onnipresente Como
Anan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per trasferirsi all'Inter, esprimendo il desiderio con un urlo. Nei giorni scorsi si sono intensificati i contatti tra il suo entourage e i club interessati. Il Napoli è stato il primo a manifestare interesse, ma ora si fa strada anche il Como, che ha mostrato interesse per il giocatore. La trattativa tra le parti coinvolge diversi club e continua a evolversi.
Anan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri., Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Ma spunta l'onnipresente ComoAnan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per poter passare all'Inter, esprimendo la volontà di unirsi ai nerazzurri.
Leggi anche: L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Smentita l'ombra del Como
Temi più discussi: Juve, preso Muharemovic. Inter su Khalaili, il Milan chiede 60 mln per Leao; Milan: il sogno per la difesa è van Dijk del Liverpool; Juventus: preso Ekhator dal Genoa; Khalaili: è duello Inter-Napoli; Khalaili, la scommessa giusta per l’Inter? Talento, coraggio e margini di crescita: ecco chi è.
L'urlo di Khalaili all'Union SG: Liberatemi per l'Inter. Smentita l'ombra del ComoAnan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ... msn.com
L'urlo di Khalaili all'Union SG: Liberatemi. E l'Inter ne approfitta per chiudereUn tassello alla volta Anan Khalaili si avvicina sempre più all'Inter. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni ... msn.com
E così, tanto tuonò che piovve: l'Inter, stando alle ultime notizie, sarebbe riuscita ad ottenere il sì di Khalaili, strappandolo virtualmente al Napoli. Dalla Gazzetta dello Sport: La fascia destra dell’Inter sta per trovare un nuovo proprietario. Nelle ultime ore il club facebook