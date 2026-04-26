Il calcio italiano è tornato sotto i riflettori dopo che Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, è stato indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella scelta degli arbitri per le partite dell’Inter e pressioni sul VAR. Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia, mentre le autorità continuano le verifiche sulle pratiche adottate.

Il calcio italiano torna a tremare. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di concorso in frode sportiva. La stessa accusa che vent’anni fa diede vita a Calciopoli. Il 30 aprile dovrà comparire davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione. Nelle more, ha già annunciato la sua autosospensione. La notizia è di quelle che spaccano la stagione a metà. Siamo a pochi giorni dalla fine del campionato, con lo scudetto ancora aritmeticamente non assegnato, e il sistema arbitrale italiano finisce al centro di un’inchiesta penale che tocca designazioni, protocolli VAR e presunti favori all’Inter.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Rocchi indagato per frode sportiva: arbitri scelti per l’Inter e pressioni sul VAR

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