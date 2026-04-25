Il designatore degli arbitri delle serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver preso parte a un episodio di frode sportiva. Le indagini si concentrano su presunte pressioni esercitate sui sistemi di videoaltra, i cosiddetti Var, e su un rapporto con un arbitro considerato favorevole a una squadra di calcio. Le verifiche sono ancora in corso e riguardano anche eventuali influenze esterne sulle decisioni arbitrali.

Avrebbe fatto pressioni sui Var e scelto un arbitro “gradito all’Inter”. Sarebbero queste le accuse al designatore degli arbitri di serie A e serie B Gianluca Rocchi, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva. Un’ipotesi di reato che sarebbe contestata per alcune partite di calcio della stagione 202425 e che sarebbe nata da un esposto dell’ex guardalinee Domenico Rocca. L’accusa di frode sportiva a Gianluca Rocchi Nella giornata di sabato 25 aprile Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia con la contestazione della stessa ipotesi di reato da cui nel 2006 esplose lo scandalo “Calciopoli”. Come riportato da Ansa, al designatore arbitrale sarebbe contestato di aver condizionato in qualche modo alcune scelte degli direttori di gara, con presunte pressioni sui Var e non solo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var

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Da qualche ora sta ormai facendo il giro del web la notizia di un avviso di garanzia che è stato notificato a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri per la Serie A, il quale è accusato di avere scelto, tra le altre cose, arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Una - facebook.com facebook