inter a hong kong tram nerazzurro in vista amichevole con manchester citye

Un tram neroazzurro attraversa le strade di Hong Kong, annunciando l’amichevole tra Inter e Manchester City prevista per sabato 1 agosto al Hong Kong Football Festival. La città si prepara all’evento, con decorazioni e pubblicità che promuovono la partita. La sfida si svolgerà allo stadio locale, con l’arrivo di tifosi e rappresentanti delle due squadre. L’intera zona si anima in vista della partita che vedrà affrontarsi le due formazioni.

Hong Kong si tinge di nerazzurro in vista della sfida tra Inter e Manchester City, in programma sabato 1 agosto durante l'Hong Kong Football Festival. Per l'occasione, il club nerazzurro lancia una caratteristica attivazione urbana che accompagnerà tifosi e appassionati verso uno degli appuntamenti più prestigiosi del tour estivo. Dal 9 luglio al 3 agosto - si legge nella nota - un tram interamente brandizzato Inter in stile milanese percorrerà le strade di Hong Kong, trasformandosi in una vera e propria cartolina itinerante del Club nel cuore dell'Asia. Il tram, uno dei simboli tipicamente milanesi, attraverserà Hong Kong... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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