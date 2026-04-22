Amichevole di Lusso | Inter e Manchester City in campo a Hong Kong il 1° agosto

Il 1° agosto si terrà a Hong Kong un’amichevole tra Inter e Manchester City, due tra le squadre più prestigiose del calcio europeo. L’evento fa parte dell’Hong Kong Football Festival e rappresenta un’occasione per le squadre di prepararsi alla nuova stagione. La partita vedrà protagonisti calciatori di alto livello e attirerà l’attenzione degli appassionati locali e internazionali.

In preparazione alla nuova stagione, i nerazzurri saranno protagonisti di un’amichevole di lusso all’interno dell’ Hong Kong Football Festival che vedrà protagoniste due delle squadre più importanti del calcio europeo. Una sfida affascinante in una cornice d’eccezione: sabato 1 agosto l’Inter scenderà in campo al Kai-Tak Stadium di Hong Kong per affrontare il Manchester City. Inter-Manchester City a Hong Kong: amichevole di prestigio. Una sfida affascinante in una cornice d’eccezione: sabato 1 agosto l’Inter scenderà in campo al Kai-Tak Stadium di Hong Kong per affrontare il Manchester City. Un’amichevole di lusso che vedrà protagoniste due delle squadre più importanti del calcio europeo.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Amichevole di Lusso: Inter e Manchester City in campo a Hong Kong il 1° agosto Notizie correlate Hong Kong Football Festival: Juventus, Inter, Manchester City e Chelsea si sfidano in Asia. Tutti i dettagli sul mini-torneo estivoCalciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Hong Kong sfida il calcio d’élite: Inter e Juve protagoniste ad agostoUn prestigioso torneo estivo porterà il calcio d'élite nel cuore dell'Asia, con Inter e Juventus protagoniste di una sfida internazionale ad agosto a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Inter sfida il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto; Inter, altro big match in estate. Fissata la sfida al City a Hong Kong: la data del big match; Non solo la Juventus, anche l'Inter giocherà un'amichevole a Hong Kong. Contro il City; UFFICIALE - Amichevole estiva Inter-Manchester City! Ecco DATA e LUOGO. Non solo la Juventus, anche l'Inter giocherà un'amichevole a Hong Kong. Contro il CityNon solo la Juventus, anche l'Inter giocherà un'amichevole a Hong Kong quest'estate contro il Manchester City, una riedizione della. tuttomercatoweb.com UFFICIALE – Amichevole estiva Inter-Manchester City! Ecco data e luogoNon saranno solo Juventus e Milan le avversarie dell’Inter nelle amichevoli in programma per il tour estivo tra Australia e Hong Kong. Proprio nel paese asiatico, infatti, in occasione dell’Hong Kong ... passioneinter.com UFFICIALE - L'Inter affronterà il Manchester City il 1° agosto in un'amichevole di lusso a Hong Kong nella preseason 26/27 Ecco il programma: - Sabato 1 agosto: Inter - Manchester City a Hong Kong - Mercoledì 5 agosto: Inter - Milan a Perth - Sabato 8 ago - facebook.com facebook #Napoli- #Barcellona, gara amichevole per il Centenario: Aurelio #DeLaurentiis avrebbe invitato il club blaugrana a commemorare i 100 anni del Napoli con un'amichevole di lusso. Non resta che aspettare eventuali comunicazioni ufficiali ai tifosi. @mundo x.com