Juventus Summer Tour ad Hong Kong | ufficiale! I bianconeri sfideranno il Chelsea tutti i dettagli in vista dell’amichevole estiva

È stata annunciata la partecipazione della squadra di calcio di una nota società italiana a un torneo estivo a Hong Kong. La squadra sfiderà una formazione inglese in un’amichevole che si terrà nelle prossime settimane. L’evento fa parte di un tour estivo organizzato per la preparazione pre-campionato. I dettagli sulla data e il luogo esatto dell’incontro sono stati comunicati ufficialmente tramite i canali della società.

di Francesco Spagnolo Juventus Summer Tour ad Hong Kong: i bianconeri sfideranno il Chelsea in amichevole. Ecco tutti i dettagli del match previsto in estate. La stagione non è ancora finita, ma in casa Juventus si pensa già al futuro e alla preparazione estiva. E’ ufficiale l’amichevole contro il Chelsea durante il Summer Tour ad Hong Kong. Ecco tutti i dettagli presenti nel comunicato del club bianconero: « Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep si arricchisce di una nuova tappa, che va a completare gli appuntamenti precedentemente annunciati a Perth. La partecipazione del Club all’ Hong Kong Football Festival (HKFF) 2026 è stata svelata ufficialmente oggi durante la conferenza stampa di lancio, alla quale ha partecipato la leggenda bianconera Edgar Davids.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Summer Tour ad Hong Kong: ufficiale! I bianconeri sfideranno il Chelsea, tutti i dettagli in vista dell’amichevole estiva Notizie correlate Tournée estiva Juventus 2026 tra Australia e Hong Kong: i primi dettagli. Spunta un’amichevole con l’InterDouglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Juventus Summer Tour in Australia: ufficiali programma e amichevoli della tournée estivaVicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus Summer Tour powered by Jeep sbarca in Australia; L’Inter sfida il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto; Verso Como Inter, i convocati di Fabregas: tornano Rodriguez e Ramon; Juventus in Australia con i migliori giovani | chi potrebbe convincere Spalletti in tournée. Juve Summer Tour, Spalletti si gicoherà un trofeo contro il Chelsea: la dataTante big del calcio europeo tra le formazioni che parteciperanno all'Hong Kong Football Festival 2026: alla conferenza stampa di lancio ha preso parte Edgar Davids ... corrieredellosport.it Juventus Summer Tour in Australia: svelati programma, date e amichevoli della tournée. Tutti i dettagli nella nota ufficialeJuventus Summer Tour in Australia: svelati programma, date e amichevoli della tournée. Tutti i dettagli nella nota ufficiale ... calcionews24.com La Juventus vola ad Hong Kong! I bianconeri hanno ufficializzato la partecipazione all’Hong Kong Football Festival 2026, aggiungendo una nuova tappa al Summer Tour powered by Jeep Il torneo si disputerà al nuovo Kai Tak Stadium, impianto facebook Perth, ci vediamo questa estate Juventus Summer Tour 2026, powered by @Jeep Qui tutti i dettagli juve.it/SummerTour2026 x.com