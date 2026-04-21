Juventus Summer Tour ad Hong Kong | ufficiale! I bianconeri sfideranno il Chelsea tutti i dettagli in vista dell’amichevole estiva

Da juventusnews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la partecipazione della squadra di calcio di una nota società italiana a un torneo estivo a Hong Kong. La squadra sfiderà una formazione inglese in un’amichevole che si terrà nelle prossime settimane. L’evento fa parte di un tour estivo organizzato per la preparazione pre-campionato. I dettagli sulla data e il luogo esatto dell’incontro sono stati comunicati ufficialmente tramite i canali della società.

di Francesco Spagnolo Juventus Summer Tour ad Hong Kong: i bianconeri sfideranno il Chelsea in amichevole. Ecco tutti i dettagli del match previsto in estate. La stagione non è ancora finita, ma in casa Juventus si pensa già al futuro e alla preparazione estiva. E’ ufficiale l’amichevole contro il Chelsea durante il Summer Tour ad Hong Kong. Ecco tutti i dettagli presenti nel comunicato del club bianconero: « Lo  Juventus Summer Tour powered by Jeep  si arricchisce di una  nuova tappa, che va a completare gli appuntamenti precedentemente annunciati a  Perth. La partecipazione del Club all’ Hong Kong Football Festival  (HKFF)  2026  è stata svelata ufficialmente oggi durante la conferenza stampa di lancio, alla quale ha partecipato la  leggenda bianconera  Edgar  Davids.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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