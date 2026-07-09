Integra Holding celebra i 50 anni di “Sammi”, azienda del gruppo industriale umbro con sede a Narni Scalo. Il gruppo è stato creato per unificare e sviluppare aziende di eccellenza nel settore della metalmeccanica italiana. La ricorrenza segna mezzo secolo di attività per “Sammi”, parte di un capitale industriale consolidato. Integra si concentra sulla crescita e sulla collaborazione tra le imprese appartenenti alla sua rete.

Integra Holding prende sempre più forma: il gruppo industriale umbro, che ha sede a Narni Scalo, è nato per riunire e far crescere insieme realtà di eccellenza della metalmeccanica italiana. Il Gruppo si presenta oggi con una nuova identità di marca, in concomitanza con un anniversario significativo: i cinquant’anni di attività di Sammi, una delle sue società operative e diretta fautrice di questo progetto industriale. Ad oggi, Integra riunisce due aziende complementari del territorio: Sammi Srl (Narni), specializzata in impiantistica, movimentazione di rinfuse solide e costruzione di impianti su misura, e Ccm Engineering (Amelia), attiva nella progettazione e realizzazione di apparecchiature critiche, recipienti in pressione e servizi tecnici per i settori industriali e OilGas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Integra celebra il mezzo secolo di “Sammi“

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