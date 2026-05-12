Un secolo di vita vissuto con energia | Forlimpopoli celebra il secolo di Iride Rosetti
A Forlimpopoli, si festeggia il centenario di Iride Rosetti, una donna che ha raggiunto i cento anni di età. La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti del Comune. Iride Rosetti è nata in città e ha trascorso gran parte della sua vita in zona, ricevendo attestati e attestazioni ufficiali per il suo traguardo.
Il traguardo del secolo di vita è sempre un evento straordinario, ma per la signora Iride Rosetti rappresenta molto più di un semplice dato anagrafico. Domenica la comunità di Forlimpopoli si è stretta attorno a lei per celebrare il suo centesimo compleanno, un evento che ha visto la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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