Un secolo di vita vissuto con energia | Forlimpopoli celebra il secolo di Iride Rosetti

A Forlimpopoli, si festeggia il centenario di Iride Rosetti, una donna che ha raggiunto i cento anni di età. La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti del Comune. Iride Rosetti è nata in città e ha trascorso gran parte della sua vita in zona, ricevendo attestati e attestazioni ufficiali per il suo traguardo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui