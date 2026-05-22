Dal 1976 a oggi | Misano celebra mezzo secolo di educazione per l’infanzia
Misano Adriatico festeggia i cinquant’anni di servizi educativi comunali dedicati all’infanzia, un traguardo che copre un’intera generazione. La ricorrenza sarà celebrata con un evento pubblico venerdì 29 maggio, dalle 16 alle 19, presso il Nido comunale di via Don Milani. La giornata prevede momenti di condivisione e ricordo dedicati alle attività scolastiche e di cura che sono state svolte nel corso dei decenni. La festa coinvolgerà cittadini, famiglie e operatori del settore.
Cinquant’anni di storia, di crescita e di cura per l’infanzia. Il Comune di Misano Adriatico celebra il 50° anniversario dei servizi educativi comunali con una grande festa aperta alla cittadinanza, in programma venerdì 29 maggio, dalle ore 16 alle 19, presso il Nido comunale di via Don Milani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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