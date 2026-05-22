Dal 1976 a oggi | Misano celebra mezzo secolo di educazione per l’infanzia

Misano Adriatico festeggia i cinquant’anni di servizi educativi comunali dedicati all’infanzia, un traguardo che copre un’intera generazione. La ricorrenza sarà celebrata con un evento pubblico venerdì 29 maggio, dalle 16 alle 19, presso il Nido comunale di via Don Milani. La giornata prevede momenti di condivisione e ricordo dedicati alle attività scolastiche e di cura che sono state svolte nel corso dei decenni. La festa coinvolgerà cittadini, famiglie e operatori del settore.

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