Il mese di giugno 2026 si conferma il più caldo mai registrato in Europa, con temperature record. La terza ondata di caldo africano è iniziata, e le previsioni indicano che durerà almeno fino al 20 luglio. Le alte temperature stanno interessando diverse regioni del continente, con effetti significativi sui livelli di umidità e sulla pressione atmosferica. Non sono stati segnalati eventi estremi specifici, ma le temperature elevate continuano a essere un fenomeno persistente.

M ilano, 9 lug. (askanews) – La terza ondata di caldo africano è iniziata e non dovrebbe concedere tregua almeno fino al 20 luglio. L’Italia entra così in una nuova fase di temperature elevate, afa e instabilità localizzata, con un primo picco atteso nei primi giorni della prossima settimana e valori che in Sardegna potranno raggiungere i 43-45 gradi. Leggi anche › Dal bianco di Meudon al depaving, le strategie contro il grande caldo, di oggi e di domani Caldo, quanto dura la terza ondata?. Un’estate rovente chè è iniziata nel peggiore dei modi. Secondo il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, Copernicus climate change service, giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l’Europa occidentale, e il secondo più caldo a livello globale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Intanto il mese di giugno 2026 segna il record storico: il più bollente della storia in Europa

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