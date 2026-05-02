Oroscopo Scorpione maggio 2026 | Plutone retrogrado il 6 segna il mese

A maggio 2026, l'attenzione si concentra sul segno dello Scorpione, che inizia il mese con la Luna Piena nel proprio segno. Tuttavia, l'evento principale è il movimento di Plutone, che il 6 maggio cambia direzione e diventa retrogrado. Questo cambiamento influisce sul transito planetario e sulla dinamica generale del periodo.

L'oroscopo Scorpione di maggio 2026 ha già acceso la sua scintilla con la Luna Piena nel tuo segno il primo del mese, ma il vero motore di queste settimane arriva il 6 maggio: Plutone, il tuo pianeta moderno, si ferma e cambia direzione. Da lì in poi è tempo di rileggere con calma quello che la Luna Piena ha portato in superficie. Firma: Artemide – Aggiornato il 2 maggio 2026 Come sta il cielo per lo Scorpione a maggio 2026 Il 6 maggio alle 15:34 Plutone diventa retrogrado in Acquario e resta tale fino a metà ottobre: per chi è nato sotto il tuo segno, è il transito che definisce l'intero mese. Non un freno, ma un richiamo a tornare su qualcosa di importante - una dinamica familiare, un equilibrio domestico, una scelta di radici - per riguardarla con un'altra luce.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO MAGGIO 2026: LA FINE DI UN CICLO E UN NUOVO INIZIO!

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