Juventus Vlahovic segna il gol più veloce della storia bianconera
Durante una partita di calcio, un attaccante ha segnato il gol più rapido nella storia della sua squadra, arrivando a realizzare la rete dopo appena dodici secondi dall'inizio del gioco. Il gol è stato segnato con un'azione immediata, lasciando senza parole sia i tifosi che gli avversari. La rete ha aperto le marcature, creando subito un momento di grande sorpresa tra gli spettatori presenti allo stadio.
Un lampo nella storia: Dusan Vlahovic riscrive il cronometro. Dodici secondi. Un battito di ciglia, il tempo di un respiro profondo, e la palla è già in fondo al sacco. Il gol siglato da Dusan Vlahovic contro il Lecce non è stato solo un gesto tecnico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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