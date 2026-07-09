Insulti online alla Segre | hater condannato a 4 mesi

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un utente che aveva rivolto insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre è stato condannato dal tribunale di Milano a quattro mesi di carcere con sospensione della pena. La stessa persona dovrà inoltre versare un risarcimento di 1500 euro. La condanna riguarda i commenti diffamatori pubblicati sui social media. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario avviato nei confronti dell’individuo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il tribunale di Milano ha condannato un hater della senatrice a vita Liliana Segre a quattro mesi di carcere, con sospensione della pena, e a un risarcimento di 1500 euro. Per un altro imputato, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Entrambi erano accusati di aver diffamato e offeso sui social network la sopravvissuta alla Shoah. L'inchiesta della Procura di Milano è stata avviata a seguito delle denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. Il procedimento vedeva imputate, in totale, otto persone con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

insulti online alla segre hater condannato a 4 mesi
© Iltempo.it - Insulti online alla Segre: hater condannato a 4 mesi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gli hater di Cristina Seymandi condannati con l'aggravante del sessismo - La volta buona 24/04/2026

Video Gli hater di Cristina Seymandi condannati con l'aggravante del sessismo - La volta buona 24/04/2026

Notizie e thread social correlati

Insulti razziali online a Liliana Segre: hater condannato a 4 mesi e ad un risarcimento di 1.500 euroUn uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione con sospensione della pena e a pagare 1.

Liliana Segre, prima condanna per gli insulti online: 4 mesi e 1500 euro di multaUn processo a Milano si è concluso con la condanna di un imputato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa e a un risarcimento di 1.

Si parla di: Cosa muove la logica del branco sui social: le vittime più note dell’odio online.

insulti online alla segreInsulti online alla senatrice Liliana Segre: hater condannato a 4 mesi di carcereIl tribunale di Milano ha condannato un hater della senatrice a vita Liliana Segre a quattro mesi di carcere, con sospensione della pena, e a un ... iltempo.it

insulti online alla segreInsulti online a Liliana Segre, arriva la prima condanna agli haters: 4 mesi e 1.500 euro di risarcimentoSi è chiuso a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura scattata dopo le denunce della senatrice a vita ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web