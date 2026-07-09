Insulti online alla Segre | hater condannato a 4 mesi

Un utente che aveva rivolto insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre è stato condannato dal tribunale di Milano a quattro mesi di carcere con sospensione della pena. La stessa persona dovrà inoltre versare un risarcimento di 1500 euro. La condanna riguarda i commenti diffamatori pubblicati sui social media. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario avviato nei confronti dell’individuo.

Il tribunale di Milano ha condannato un hater della senatrice a vita Liliana Segre a quattro mesi di carcere, con sospensione della pena, e a un risarcimento di 1500 euro. Per un altro imputato, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Entrambi erano accusati di aver diffamato e offeso sui social network la sopravvissuta alla Shoah. L'inchiesta della Procura di Milano è stata avviata a seguito delle denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. Il procedimento vedeva imputate, in totale, otto persone con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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