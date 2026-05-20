Un inseguimento in un campo di fango ha portato all'arresto di un uomo sospettato di spaccio di droga. Durante la fuga, l’auto è finita tra i terreni umidi, e gli agenti hanno fermato il veicolo. Nella perquisizione sono stati trovati droga e una somma di denaro contante. La polizia ha sequestrato gli oggetti trovati e ha proceduto all’arresto dell’uomo. Le forze dell’ordine continueranno le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

? Punti chiave Come ha fatto l'auto a finire proprio in quel campo?. Cosa hanno scoperto gli agenti controllando i contanti sequestrati?. Perché il giudice ha ordinato l'obbligo di dimora fuori regione?. Chi sono i contatti legati alla distribuzione di quelle dosi?.? In Breve Sequestrati 800 euro in contanti e 6 dosi di cocaina nell'auto.. Il magistrato ha disposto l'obbligo di dimora in un comune fuori regione.. L'arresto è avvenuto dopo l'impantanamento del veicolo in un campo aperto.. Le indagini proseguono per ricostruire i contatti legati alla distribuzione della droga.. Un giovane di 25 anni di nazionalità albanese è stato arrestato in flagranza di spaccio a Perugia dopo un inseguimento finito con l’auto impantanata in un campo aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, inseguimento nel fango: pusher arrestato con droga e contanti

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