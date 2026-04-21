Tenta di evitare il controllo in via Anzani | trovato con droga e contanti denunciato

Nel pomeriggio di ieri a Como, durante i controlli di polizia, un uomo di 37 anni è stato fermato e denunciato. È stato trovato con droga e una somma di denaro contante. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, aveva cercato di evitare il controllo in via Anzani. La polizia ha sequestrato le sostanze e il denaro, e ha avviato le procedure di denuncia.

Controlli sul territorio nel pomeriggio di ieri a Como, dove la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano di 37 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il controllo in via AnzaniErano circa le.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Entra nel negozio per evitare il controllo, trovato con hashish e in violazione del Daspo: giovane denunciato Catania, droga e contanti durante un controllo notturno: denunciato un 23enneQuesto comportamento ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cinecittà, tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia: dentro l'ex moglie con i 4 figli piccoli; Roma, tenta di sfondare la porta di casa della ex con una mannaia: arrestato; Tenta di evitare una buca ma finisce a terra con la moto, 17enne in ospedale. Le foto; Indossa una maschera di silicone con parrucca e occhiali, poi tenta di rapire il cane dell’ex compagna: Voleva ricattarla. Arrestato in flagrante. Taurasi: tenta di lanciarsi dal ponte, salvato in extremis dai carabinieriHa tentato di lanciarsi dal ponte del fiume Calore: è stato salvato in extremis dai carabinieri. È accaduto a Taurasi. Sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile ... ilmattino.it Torre del Greco, tenta di dare 50 euro ai carabinieri per evitare il fermo dello scooterNon riescono ad allontanarsi, tuttavia, e Izzo, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro. Per chiudere un occhio ed evitare il fermo amministrativo dello scooter. La ... napoli.repubblica.it Il Movimento 5 Stelle si veste di vittimismo e tenta di far passare le notizie sull'inchiesta "mafia-appalti, che coinvolge il senatore ed ex pm Roberto Scarpinato, come una campagna di fango. Ancora una volta i pentastellati attaccano la libertà di stampa, che dif facebook Il Movimento 5 Stelle si veste di vittimismo e tenta di far passare le notizie sull’inchiesta “mafia-appalti”, che coinvolge il senatore ed ex pm Roberto Scarpinato, come una campagna di fango. Ancora una volta i pentastellati attaccano la libertà di stampa, che di x.com