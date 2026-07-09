Durante un match, le telecamere internazionali hanno inquadrato Djokovic con una maglietta speciale. Vojo ha pubblicato un messaggio di ringraziamento dedicato a Marco Luciani. L'evento si è svolto il 9 luglio 2026 a Fermo, segnando un’altra trasferta all’estero per seguire il tennista. La scena ha attirato l’attenzione dei media globali, diventando rapidamente virale.

Fermo, 9 luglio 2026 – L’ennesima esperienza in giro per il mondo per seguire il proprio mito, Novak Djokovic e un’inquadratura in tv che ha fatto il giro del mondo. L’ennesima favola tutta da raccontare di Vojislav (per tutti Vojo) Ilic, 45 anni, nato a Novi Sad ma ormai monturanese doc. Nel fermano vive da sempre, ha messo su famiglia e lavora come cameriere in un noto locale a Campiglione di Fermo. Ma la passione viscerale è quella per Djokovic, reduce dalla maratona di cinque set a Wimbledon contro il canadese Auger-Aliassime e lui, Vojo, in prima fila a tifare il suo mito, inquadrato dalle telecamere di mezzo mondo con la sua maglietta www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

© Ilrestodelcarlino.it - Inquadrato dalle Tv del mondo per il match di Djokovic con una maglietta speciale. Vojo: “Il mio grazie a Marco Luciani”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A poor ball girl was given the FRIGHT of her life by Novak Djokovic

Notizie e thread social correlati

Stohr ricorda “il mio amico Alex”, dalle barzellette ai racconti sul Circus: “Zanardi era una persona speciale”Un amico ricorda Alex Zanardi, parlando di momenti condivisi tra barzellette e storie sul Circus.

Rafael Jodar verso il big match con Sinner: “Contento del mio gioco, sarà una nuova opportunità”Rafael Jodar ha vinto l'incontro contro il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5 6-0 in meno di un’ora e mezza di gioco sul campo centrale della...