Inquadrato dalle Tv del mondo per il match di Djokovic con una maglietta speciale Vojo | Il mio grazie a Marco Luciani

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un match, le telecamere internazionali hanno inquadrato Djokovic con una maglietta speciale. Vojo ha pubblicato un messaggio di ringraziamento dedicato a Marco Luciani. L'evento si è svolto il 9 luglio 2026 a Fermo, segnando un’altra trasferta all’estero per seguire il tennista. La scena ha attirato l’attenzione dei media globali, diventando rapidamente virale.

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Fermo, 9 luglio 2026 – L’ennesima esperienza in giro per il mondo per seguire il proprio mito, Novak Djokovic e un’inquadratura in tv che ha fatto il giro del mondo. L’ennesima favola tutta da raccontare di Vojislav (per tutti Vojo) Ilic, 45 anni, nato a Novi Sad ma ormai monturanese doc. Nel fermano vive da sempre, ha messo su famiglia e lavora come cameriere in un noto locale a Campiglione di Fermo. Ma la passione viscerale è quella per Djokovic, reduce dalla maratona di cinque set a Wimbledon contro il canadese Auger-Aliassime e lui, Vojo, in prima fila a tifare il suo mito, inquadrato dalle telecamere di mezzo mondo con la sua maglietta www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Inquadrato dalle Tv del mondo per il match di Djokovic con una maglietta speciale. Vojo: “Il mio grazie a Marco Luciani”
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