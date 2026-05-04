Stohr ricorda il mio amico Alex dalle barzellette ai racconti sul Circus | Zanardi era una persona speciale

Un amico ricorda Alex Zanardi, parlando di momenti condivisi tra barzellette e storie sul Circus. La memoria di Zanardi si mantiene viva attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto, anche dopo la sua scomparsa. In occasione di un evento a Rimini, un testimone ha ricordato le qualità di Zanardi, definendolo una persona speciale. La frase di Cicerone viene citata per sottolineare come i ricordi mantengano vivo il suo spirito.

Rimini, 4 maggio 2026 – “La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi”, diceva Cicerone e, accendendo la televisione, ascoltando la radio o sfogliando il giornale, ci si conforta sapendo che Alex Zanardi vivrà nella memoria di molti. Moltissimi. In tanti infatti da sabato hanno ricordato l’ex pilota di Formula 1, nonché campione del mondo Champ Car e atleta paralimpico: dal Presidente della Repubblica all’intera comunità del motorsport, fino a numerose celebrità. E nel Riminese, a tenere viva la memoria si aggiunge anche Siegfried Stohr, il già pilota di Formula 1 e proprietario della scuola di guida sicura ‘ Guidare Pilotare ’, che di Zanardi parla con affetto portando a galla ricordi preziosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stohr ricorda “il mio amico Alex”, dalle barzellette ai racconti sul Circus: “Zanardi era una persona speciale” Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, il ct abruzzese Addesi lo ricorda: “Un amico vero, correremo per lui” Leggi anche: "Dalle tragedie familiari ai sogni fino a quel maledetto pomeriggio, chi era il mio amico Piermario Morosini"