Rafael Jodar ha vinto l'incontro contro il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5 6-0 in meno di un’ora e mezza di gioco sul campo centrale della Caja Magica. Dopo la vittoria, il tennista ha espresso soddisfazione per il suo rendimento e ha commentato che il match rappresenta una nuova opportunità in vista del prossimo grande appuntamento con Sinner.

Rafael Jodar non si ferma e batte anche il ceco Vit Kopriva, venendo fuori alla distanza dopo un primo set in lotta ed imponendosi con il punteggio di 7-5 6-0 in meno di un’ora e mezza di gioco sul campo centrale della Caja Magica. Il teenager spagnolo si è qualificato così per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026, in cui dovrà sfidare nella giornata di domani il numero uno al mondo Jannik Sinner. Quella di oggi per il diciannovenne madrileno è la dodicesima vittoria negli ultimi tredici match disputati nel circuito maggiore, che gli consente di avvicinarsi ulteriormente alla top30 mondiale ed in particolare all’obiettivo (diventato ormai alla sua portata) di essere testa di serie agli Internazionali d’Italia e soprattutto al Roland Garros in assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar verso il big match con Sinner: “Contento del mio gioco, sarà una nuova opportunità”

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Rafael Jodar's dream run continues! A dominant performance today as he served up a nice bagel to Kopriva in the second set. He will face the intimidating Jannik Sinner in the Quarter Finals. Can he by any chance pull off an upset - facebook.com facebook

Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com