Innovazione Italia 13esima nella classifica europea
L’Italia si trova al 13° posto nella classifica europea sull’innovazione, con un punteggio pari al 96,2% della media dell’Unione Europea. Secondo l’European Innovation Scoreboard 2026, il paese è ancora classificato tra gli “innovatori moderati”. La posizione rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni, ma l’Italia non supera ancora la soglia dei paesi più avanzati in campo innovativo.
L’Italia migliora nell’innovazione ma resta nel gruppo degli “innovatori moderati”. È quanto emerge dall’European Innovation Scoreboard 2026 della Commissione europea, che colloca il Paese al 13° posto tra i 27 Stati membri con un indice pari al 96,2% della media Ue. Rispetto al 2019 la performance italiana è cresciuta di 15 punti percentuali, oltre l’incremento medio europeo (+11,6 punti), mentre nell’ultimo anno - quando l’Italia era al 14° posto - il miglioramento è stato del 5 per cento. Tra i principali punti di forza figurano le domande di registrazione dei disegni industriali, settore in cui l’Italia è prima nell’Unione, la produttività delle risorse, anch’essa al primo posto, e l’adozione del cloud computing da parte delle imprese (pari al 68% delle imprese). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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