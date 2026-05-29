Fuga dei cervelli e innovazione l’allarme di Panetta Banca d’Italia | 100mila giovani all’estero spesa per l’istruzione sotto la media europea

Secondo un rapporto di Banca d’Italia, circa 100.000 giovani italiani vivono all’estero, contribuendo alla fuga dei cervelli. La spesa per l’istruzione nel paese è sotto la media europea, evidenziando una carenza di investimenti nel settore. La perdita di giovani qualificati rischia di influenzare negativamente l’innovazione e lo sviluppo futuro. La situazione mette in luce le difficoltà del sistema formativo e le conseguenze di un calo di risorse dedicate all’istruzione.

L’Italia si trova a fare i conti con una sfida cruciale per il proprio domani, legata a doppio filo alle nuove generazioni e al loro benessere. Come riportato dall’agenzia ANSA, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, è intervenuto riguardo il destino dei ragazzi italiani. Panetta ha difatti spiegato che la misura definitiva per valutare i traguardi del nostro Paese consisterà proprio nella bravura nel garantire prospettive di vita e occasioni lavorative alle nuove leve. Il governatore ha fornito numeri eloquenti e ben poco lusinghieri: tra il 2020 e il 2024 ben centomila giovani hanno scelto di lasciare la Penisola per cercare fortuna altrove. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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