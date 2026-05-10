Trofeo Questura di Firenze foto e classifica della 13esima edizione

Il Trofeo della Questura di Firenze, arrivato alla sua 13ª edizione, si svolge nella città toscana e si distingue come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario locale. La manifestazione, che si tiene il 10 maggio 2026, coinvolge atleti di diverse categorie e prevede una gara podistica che si sviluppa lungo un percorso cittadino. La competizione vede anche la presentazione di foto e la pubblicazione della classifica finale.

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Firenze, 10 maggio 2026 Torna il prestigioso Trofeo della Questura di Firenze, giunto alla sua 13ª edizione, una manifestazione che va ben oltre il semplice evento podistico. Una giornata dove sport, sicurezza, vicinanza al cittadino e valori sociali si sono uniti in uno dei contesti più affascinanti e panoramici del capoluogo toscano. Impeccabile l’organizzazione curata dal GS Polipodi, gruppo formato da esperti podisti appartenenti alla Polizia di Stato, che con passione e competenza portano avanti un importante messaggio di aggregazione e vicinanza alla comunità attraverso lo sport. Qui LA CLASSIFICA La manifestazione ha permesso ai...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Questura di Firenze, foto e classifica della 13esima edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trofeo Custom Teak, foto e classifica della terza edizioneFornacette (Pisa), 15 marzo 2026 – Con quasi 750 partecipanti il Trofeo Custom Teak conferma il proprio crescente successo anche nella terza... Trofeo Sergio Ariani, foto e classifica della 23esima edizioneFirenze, 6 maggio 2026 – La pioggia battente ha accompagnato la partenza, trasformando subito la serata in una prova di carattere, ma il 23° Trofeo... Argomenti più discussi: Torna il Trofeo della Questura di Firenze; Domenica 10 maggio doppio appuntamento col podismo Uisp: a Mercatale e a Firenze; Trofeo Sergio Ariani, foto e classifica della 23esima edizione; Corsa Storica di Frati, a Camaiore la decima edizione.