Innovation Awards | le aziende premiate

Nella sala convegni di un hotel di Piane di Montegiorgio si è tenuta la cerimonia di consegna dei FermoTech Innovation Awards. L’evento ha visto premiate diverse aziende per le loro innovazioni, con una presenza di pubblico e rappresentanti del settore. La serata si è svolta con la consegna di riconoscimenti, senza ulteriori dettagli sui premi o sui partecipanti.

Nella sala convegni dell’Hotel San Paolo di Piane di Montegiorgio si è svolta ieri sera la consegna dei FermoTech Innovation Awards. L’iniziativa costituisce una tappa significativa del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Coesione Territoriale, e guidato dall’ Università Politecnica delle Marche, con partner Uniurb, Unicam e Nextlab, nell’ambito degli interventi per il rilancio dell’area del cratere sismico. Il riconoscimento destinato alle aziende che si sono particolarmente distinte per capacità di innovazione tra quelle coinvolte nell’indagine sono state: per il settore agro-alimentare,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Edison Awards Finalists

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