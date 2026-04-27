In Emilia-Romagna, dodici aziende sono state premiate con i Credit Reputation Awards per aver dimostrato affidabilità, puntualità e attenzione alla qualità. Queste imprese si distinguono per la gestione finanziaria consapevole e rappresentano un esempio di eccellenza nel settore. Il riconoscimento mira a evidenziare le realtà che, con comportamenti virtuosi, contribuiscono a un mercato più stabile e trasparente.

Affidabilità, puntualità e qualità sono alcune caratteristiche di queste imprese, baluardo di un’eccellenza che si occupa con attenzione della gestione finanziaria consapevole. Si contraddistinguono per la loro puntualità e trasparenza nei confronti del sistema bancario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finanza e gestione del rischio: le 12 aziende più virtuose in Emilia-Romagna, premiate coi Credit reputation awards

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