Due aziende del Pescarese premiate per serietà finanziaria ai Credit reputation awards

Due aziende del Pescarese, DizioInoxa e Proger, sono state premiate ai Credit Reputation Awards per la loro gestione finanziaria. A queste si aggiunge la Strever di San Salvo, riconosciuta per il suo approccio trasparente e puntuale nei rapporti con le banche. I premi evidenziano la solidità e l’affidabilità delle imprese nella gestione delle finanze.

Le due aziende del Pescarese DizioInoxa e Proger, insieme alla Strever di San Salvo, spiccano per una gestione solida, puntuale e trasparente nei rapporti con il sistema bancario. Anche quest’anno è stato rinnovato l’appuntamento con i Credit reputation awards, il riconoscimento promosso da.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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