Il nuovo allenatore della Fiorentina ha espresso orgoglio per la nomina e ha ringraziato il Sassuolo per i due anni trascorsi. Ha dichiarato di voler costruire qualcosa di importante con la squadra. Durante la presentazione, ha manifestato emozione e consapevolezza riguardo alla sua nuova avventura.

"Sono orgoglioso di essere qui, ringrazio il Sassuolo, due anni bellissimi", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE - Tanta emozione, ma anche la giusta consapevolezza. È stato presentato oggi, all'interno del "Viola Park", il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso. A introdurre l'allenatore è stato il direttore generale Alessandro Ferrari: "Questa è una stagione unica, quella del centenario, presenteremo Fabio Grosso, una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso, una scelta che racconta non solo un mister, ma un percorso, con una persona in grado di darci una mano per poter creare una Fiorentina sempre più solida e importante". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inizia l'avventura viola di Grosso "Vogliamo costruire qualcosa di grande"

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