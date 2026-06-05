Il prossimo evento di NXT si terrà a Orlando, con data ancora da definire, mentre il main roster si trova in Europa. La divisione tag di NXT si prepara a presentare nuove sfide, ma al momento non ci sono annunci ufficiali su eventuali cambiamenti o sviluppi. Shawn Michaels e il suo team stanno lavorando alla programmazione, mentre l’attenzione resta concentrata sulla data dell’evento e sulle future storyline.

Buongiorno amici di Zona Wrestling, rieccoci con il punto settimanale su NXT. Mentre il main roster se la spassa in Europa, ad Orlando Shawn Michaels e soci preparano il primo PLE su The CW, infatti finalmente questa settimana abbiamo avuto la data per il prossimo evento. Una data un po’ controversa quella del 28 giugno, in concomitanza con gli eventi in PPV di AEWxNJPW e TNA, ma magari ne parleremo la prossima settimana. Questa settimana, in attesa che la card di The Great American Bash venga abbozzata e definita, mi piacerebbe soffermarmi sulla categoria tag di NXT, categoria un po’ bistrattata negli ultimi anni mentre si costruivano le star del futuro, ma che forse sta riottenendo un po’ di spazio con questa nuova era di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Divisione tag di NXT, si può ancora costruire qualcosa?

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