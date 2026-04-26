Il portavoce della squadra ha commentato la prestazione recente, sottolineando che contro un avversario molto in forma la squadra ha disputato una buona partita. Ha precisato che il mancato gol non è legato all’assenza di un attaccante, ma alla mancanza di cattiveria sotto porta. Il tecnico ha invece ricordato che il club ha una lunga storia e che il suo futuro dipende dai risultati ottenuti.

FIRENZE – “Abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una squadra che sta facendo benissimo. Il mancato gol oggi non è dipeso dalla assenza di una prima punta ma di cattiveria sotto porta. Siamo stati bravi a limitare gli avversari, meritavamo i tre punti avendo avuto parecchie occasioni, siamo stati dominanti ma abbiamo messo un punticino in classifica. Ci abbiamo provato, siamo stati squadra, nelle ultime partite abbiamo subito solo tre gol, quindi sono soddisfatto della nostra crescita difensiva”. Lo ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli al termine del pari senza reti fra Fiorentina e Sassuolo. “Dobbiamo ancora concludere la stagione centrando il nostro obiettivo, ci sono ancora dei punti in palio, quindi questi ragazzi daranno tutto fino alla fine – ha aggiunto Vanoli – Ogni gara per noi è importante.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Non siamo cattivi sotto porta. Futuro? Parlano i fatti”. Grosso (candidato in viola): “Questo è grande club”

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Poi ci chiediamo perché il calcio italiano va a rotoli. Perché l’Italia non si qualifica ai Mondiali. Perché fatichiamo a produrre attaccanti di livello. Oggi la Fiorentina era senza punte: Kean fuori, Piccoli anche. Davanti è stato adattato Gudmundsson da falso nove, - facebook.com facebook

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