Roma tegola El Aynaoui | ammonito e squalificato salta la Viola

Dopo la partita tra Bologna e Roma, si è verificato un episodio disciplinare che ha coinvolto un calciatore. L’atleta è stato ammonito durante il match e successivamente squalificato, che lo porterà ad essere assente nella prossima gara contro la Viola. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità sportive, lasciando in sospeso le scelte tattiche dell’allenatore. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni di questa sanzione è stato reso noto.

Nonostante il successo esterno, il post-partita di Bologna-Roma porta in dote una notizia amara per lo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso dovrà infatti rinunciare a Neil El Aynaoui in vista del prossimo delicato impegno di campionato contro la Fiorentina. Il centrocampista marocchino, che era entrato nella sfida del Dall’Ara sotto il peso della diffida, è stato sanzionato dal direttore di gara al minuto 69. Il giocatore, apparso al termine della sfida ai microfoni di DAZN, affronta la gara vinta dalla Roma: “Penso che possiamo migliorare tanto. Siamo stati molto bravi li davanti e questo ha fatto la differenza quest’oggi.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tegola El Aynaoui: ammonito e squalificato, salta la Viola Notizie correlate Leggi anche: Roma, El Aynaoui: errore imperdonabile con la Juve Caso El Aynaoui: la Roma medita il sacrificio milionarioIl destino di Neil El Aynaoui a Roma somiglia sempre più a un capitolo mai scritto, una promessa da 23,5 milioni di euro rimasta imprigionata tra le... Una raccolta di contenuti Si parla di: Roma emergenza mediana | El Aynaoui titolare contro l’Atalanta. Bologna-Roma 0-2: Malen ed El Aynaoui rilanciano GasperiniLa Roma sbanca il Dall'Ara con gol di Malen ed El Aynaoui. I giallorossi salgono a 61 punti e si portano a -2 dal quarto posto Champions. lifestyleblog.it GALLERY - Malen, El Aynaoui e felicità: gli scatti di Bologna-Roma 0-2Apre l'attaccante olandese, assistito dal marocchino, e chiude proprio il centrocampista, che nel recupero del primo tempo sfrutta l'assist del numero 14 ... ilromanista.eu