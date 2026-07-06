L'Inghilterra valuta un ricorso per l'espulsione di Quansah, coinvolto in un episodio simile a quello di Balogun. Dopo l'espulsione e la successiva revoca, il caso potrebbe aprire un precedente legale. La discussione riguarda le decisioni prese durante la partita e le possibili implicazioni future. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su una strategia legale concreta. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle eventuali mosse delle autorità competenti.

Oltre ad aver scatenato moltissime polemiche, ora il caso Balogun rischia di creare un pericoloso precedente. Dopo l'espulsione e la revoca della relativa squalifica da parte della Fifa nei confronti dell'attaccante statunitense, ora anche la Federcalcio inglese starebbe pensando di presentare un ricorso per il cartellino rosso a Jarrel Quansah., Il difensore è stato espulso al 54' nel corso degli ottavi di finale contro il Messico e, per regolamento, sarà indisponibile per la sfida contro la Norvegia di Haaland e compagni. Come riportato da ESPN, però, la Football Association starebbe valutando di sfruttare quanto successo con Balogun per provare ad averlo nel big match di sabato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Altro caso Balogun in vista? L'Inghilterra pensa al ricorso per l'espulsione di Quansah

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Balogun CLEARED! Belgium Appeals FIFA Decision

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