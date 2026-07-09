Infrastrutture e circuiti di pagamento | il valore strategico delle valuta digitali

Negli ultimi decenni, i pagamenti sono stati considerati come una rete di infrastrutture invisibili, affidabile e senza bisogno di conoscere chi le gestisce. Con l’introduzione delle valute digitali, questa percezione sta cambiando, poiché le nuove tecnologie rendono più visibile e accessibile il sistema di pagamento. Le valute digitali stanno contribuendo a modificare le modalità di trasferimento di denaro e l’utilizzo delle infrastrutture di pagamento tradizionali.

Per mezzo secolo abbiamo trattato i pagamenti alla stregua del financial plumbing (letteralmente l’idraulica finanziaria): una rete di tubature invisibili, affidabile per definizione, di cui non serviva conoscere il proprietario finché “scorreva l’acqua”, ovvero il denaro. Ogni pagamento, di per sé, è sempre stato identificato come un gesto neutro. Non lo è mai stato. Oltre il 60 per cento delle transazioni con carta nell’Eurozona viaggia su circuiti americani; tredici Paesi dell’area euro non dispongono nemmeno di un’alternativa nazionale. Significa che l’infrastruttura dei consumi quotidiani di 350 milioni di europei risponde a giurisdizioni e interessi che non sono i nostri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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