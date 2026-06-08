Oltre 400 presenze per NeAcademy e DataFest | Napoli capitale delle infrastrutture digitali

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 400 persone hanno partecipato alla seconda edizione di NeAcademy e DataFest, eventi che si sono svolti nel capoluogo campano. Le iniziative hanno coinvolto aziende, professionisti, studenti e accademici, concentrandosi su temi come intelligenza artificiale, cloud computing, reti di telecomunicazione e Data. La manifestazione si è conclusa con un grande successo, confermando la città come centro di riferimento per le infrastrutture digitali.

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Si è conclusa con un grande successo la seconda edizione di NeAcademy e DataFest, iniziative che hanno portato nel capoluogo campano aziende, professionisti, studenti e rappresentanti del mondo accademico per discutere di intelligenza artificiale, cloud computing, reti di telecomunicazione e Data. 🔗 Leggi su Today.it

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