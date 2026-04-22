Incidente sul lavoro | grave infortunio per un uomo investito da un veicolo

Un uomo è rimasto gravemente ferito quando è stato investito da un veicolo durante l’orario di lavoro. L’incidente è avvenuto in un’area dedicata alle operazioni aziendali, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno accertando le dinamiche dell’accaduto. Nel frattempo, si sta valutando la posizione dell’azienda coinvolta, mentre si indaga sull’eventuale responsabilità.

"> Denuncia per Frode: L’Imprenditore e l’Infortunio Incredibile. Napoli – Un imprenditore di 60 anni, proprietario di una ditta di autotrasporti, è stato denunciato dalla Polizia locale per aver architettato un inganno in un tentativo di nascondere un grave infortunio occorso a un lavoratore. La vittima, un cittadino ucraino di 63 anni, si trova attualmente in condizioni critiche e senza contratto di lavoro, una situazione che pone nuove interrogativi sulle condizioni di lavoro dei cittadini stranieri in Italia. L’incidente, avvenuto il 14 aprile, ha portato alla segnalazione di un presunto investimento pedonale vicino alla Motorizzazione di Via Argine.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Incidente sul lavoro: grave infortunio per un uomo investito da un veicolo. Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru Notizie correlate Lecce, incidente sul lavoro nella zona industriale: investito da un muletto, grave un operaioGrave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim. Incidente domestico a Chivasso: uomo ustionato in modo grave in casa, investito da un ritorno di fiammaNel pomeriggio dello scorso lunedì 2 febbraio 2026 un grave incidente domestico si è verificato in stradale Torino a Chivasso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grave infortunio sul lavoro, operaio ferito alla mano; Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri; Incidente sul lavoro, cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo: è grave; Dramma alla Puli-Eco di Ospedaletto: operaio 48enne perde un braccio. Simula incidente stradale per occultare infortunio sul lavoro del suo dipendenteE' accusato di aver inscenato un falso investimento per nascondere un grave infortunio sul lavoro a un cittadino ucraino di 63 anni, il titolare 60enne di una ditta di autotrasporti denunciato dagli a ... ansa.it Cagliari, operaio 20enne precipita dal tetto di una struttura ricettiva: è graveIncidente sul lavoro a Cagliari: operaio di 20 anni precipita durante una manutenzione in viale Regina Margherita. Ricoverato in codice rosso ... cagliaripad.it Una donna di 46 anni è morta travolta da un tir a #Palermo. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. La donna è stata trascinata sotto le ruote dell'autoarticolato diretto verso il porto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. x.com #INCIDENTE MORTALE - L’autista del Tir probabilmente non si sarebbe accorto di avere investito la donna trascinata per alcuni metri - facebook.com facebook