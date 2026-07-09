Il 8 luglio, l'Infanta Sofia di Spagna ha pronunciato il suo primo discorso pubblico. È la prima volta che si rivolge ufficialmente al pubblico, segnando un momento importante nella sua vita pubblica. La giovane membro della famiglia reale ha parlato in occasione di un evento ufficiale, assumendo così un ruolo più visibile e rappresentativo. Questo intervento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita e di impegno pubblico dell'Infanta.

Per l’Infanta Sofia di Spagna è arrivato il momento di ogni giovane Reale; il suo ruolo è ormai realtà. Mercoledì 8 luglio, la figlia minore di Felipe VI e della Regina Letizia ha preso la parola in pubblico per la prima volta; una vera e propria soglia che segna un prima e un dopo. E a renderla ancora più speciale ci ha pensato la sua famiglia, presente al completo per sostenerla in una giornata storica. Infanta Sofia, il debutto a Saragozza e la sorpresa della famiglia al completo. Tutto è avvenuto al Monastero di Nuestra Señora de Cogullada, a Saragozza, all’interno del campus della Fondazione Ibercaja. Un luogo tutt’altro che casuale, visto che proprio di quella realtà Sofia è presidente onoraria dallo scorso febbraio, quando ha deciso di legare il suo nome a un progetto dal forte valore sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Infanta Sofia, il traguardo più importante: primo discorso ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Did Infanta Sofia Ignore Princess Leonor

Notizie e thread social correlati

L'Infanta Elena e il tenero commento al look di sua madre, la regina Sofia: «Le scrivo subito per dirle quanto è bella»Durante un evento a Madrid, l'Infanta Elena ha commentato con affetto un’immagine della regina Sofia, indossando un abito celeste per il compleanno...

Sanguinetti, discorso da leader: "Andrea Costa, svolta importante"Giacomo Sanguinetti continua a guidare la squadra e sarà ancora alla guida del progetto Andrea Costa.