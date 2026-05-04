Durante un evento a Madrid, l'Infanta Elena ha commentato con affetto un’immagine della regina Sofia, indossando un abito celeste per il compleanno di un re europeo. La sorella di re Felipe ha scritto subito un messaggio per esprimere il suo apprezzamento, definendo la madre molto bella. L’episodio ha attirato l’attenzione sui rapporti familiari all’interno della famiglia reale spagnola, senza ulteriori dettagli o commenti.

Come raccontato dai giornalisti di Vanitatis, presenti all'evento tenutasi all'Arena de Las Ventas, l'Infanta Elena si è mostrata molto affabile e disponibile con gli ospiti presenti, soffermandosi a scattare foto e a chiacchierare con loro. Avvolta in un vivace total look color mandarino, per la precisione un insieme di giacca e pantaloni completato da una camicia a fantasia abbinata al foulard, la duchessa di Lugo non ha mancato di rivolgere un pensiero d'affetto a sua madre, la regina Sofia di Spagna, che nelle stesse ore si trovava appunto in Svezia per il compleanno del sovrano svedese. Il tutto è scaturito da una foto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Infanta Elena e il tenero commento al look di sua madre, la regina Sofia: «Le scrivo subito per dirle quanto è bella»

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