Giacomo Sanguinetti continua a guidare la squadra e sarà ancora alla guida del progetto Andrea Costa. Il team rimarrà sotto la sua gestione mentre si attende l’evoluzione delle prossime mosse ufficiali. La situazione attuale non presenta cambiamenti immediati, e le decisioni future dipenderanno dagli sviluppi delle prossime settimane. È confermato che Sanguinetti rimane alla guida del progetto e che l’obiettivo principale resta il proseguimento delle attività in corso.

Sarà ancora con Giacomo Sanguinetti nel motore l’Andrea Costa che verrà. In attesa delle manovre societarie (questa sera si riuniranno i soci del Consorzio) orientate al futuro, un primo tassello della squadra 20262027 sarà lo stesso capitano, forse il più bramoso di tornare sul parquet dopo aver trascorso l’ultimo mese fermo ai box per l’infortunio al ginocchio di metà aprile. Sanguinetti, intanto come sta? "Ora sto bene, il dolore è andato via anche se non ho più provato sul campo". Ci teneva a dare una mano ad agguantare i playoff? "Sì, e mi dispiace veramente tanto perché ero molto carico e il martedì dopo sarei stato pronto per allenarmi con la squadra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanguinetti, discorso da leader: "Andrea Costa, svolta importante"

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