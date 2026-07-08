Un incendio ha coinvolto il deposito di una società di spedizioni in via Don Minzoni a Milano, con un incendio visibile in un video che mostra alcuni mezzi in fiamme e esplosioni nei primi minuti. Si vedono anche tentativi di spegnere le fiamme con un estintore prima che il rogo si estenda. L’incendio interessa un’area di circa ottomila metri quadrati e si è sviluppato rapidamente, avvolgendo l’intero edificio.

Alcuni mezzi in fiamme, esplosioni e un timido tentativo di provare a rimediare con l'estintore. In questo video ripreso dall'interno del capannone di via Don Minzoni si vedono i primi attimi prima che le fiamme avvolgano l'intero edificio, per una superficie di ottomila metri quadrati. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incendio alla Bartolini a Milano: il video dei primi minuti del rogo che sta distruggendo il deposito in Bovisa

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