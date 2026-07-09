incendio alla bartolini il video dei primi minuti del rogo che sta distruggendo il deposito in bovisa

Notizia in breve

Un incendio è divampato in un deposito di circa ottomila metri quadrati in Bovisa. Nel video girato dall’interno del capannone si vedono alcuni mezzi in fiamme, esplosioni e un tentativo di spegnere il fuoco con un estintore. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intera struttura, mentre le esplosioni si sono fatte sentire nei primi minuti del rogo.