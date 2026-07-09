Incendio alla Bartolini il video dei primi minuti del rogo che sta distruggendo il deposito in Bovisa
Un incendio è divampato in un deposito di circa ottomila metri quadrati in Bovisa. Nel video girato dall’interno del capannone si vedono alcuni mezzi in fiamme, esplosioni e un tentativo di spegnere il fuoco con un estintore. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intera struttura, mentre le esplosioni si sono fatte sentire nei primi minuti del rogo.
Alcuni mezzi in fiamme, esplosioni e un timido tentativo di provare a rimediare con l'estintore. In questo video ripreso dall'interno del capannone di via Don Minzoni si vedono i primi attimi prima che le fiamme avvolgano l'intero edificio, per una superficie di ottomila metri quadrati. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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