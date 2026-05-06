Un uomo è morto dopo cinque giorni dal contagio incubo hantavirus sulla crociera | tre decessi fulminei | l’Oms valuta i rischi mondiali

Un uomo è deceduto cinque giorni dopo aver contratto un virus sconosciuto, mentre a bordo di una nave da crociera sono stati registrati tre decessi in rapida successione. L’Organizzazione mondiale della sanità ha diramato un’allerta il 2 maggio 2026, segnalando un focolaio di gravi malattie respiratorie che ha coinvolto i passeggeri e l’equipaggio. La situazione ha suscitato preoccupazioni sui rischi sanitari a livello globale.

Il 2 maggio 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera. La nave, la Mv Hondius che al momento si trova nei pressi di Capo Verde, trasportava 147 passeggeri e membri dell’equipaggio. Al 4 maggio 2026, sono stati identificati sette casi (due casi di hantavirus confermati in laboratorio e cinque casi sospetti), tra cui tre decessi, un paziente in condizioni critiche e tre persone con sintomi lievi. – Notizie.com...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Un uomo è morto dopo cinque giorni dal contagio”, incubo hantavirus sulla crociera: tre decessi fulminei: l’Oms valuta i rischi mondiali Notizie correlate Continua l’incubo della crociera con l’Hantavirus a bordo. L’Oms: «Possibile contagio uomo-uomo». Le Canarie negano lo sbarcoLa nave MV Hondius è bloccata al largo di Capo Verde dopo tre morti e diversi casi sospetti di infezione da Hantavirus. Leggi anche: Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Negato lo sbarco alle Canarie Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo; Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, Oms conferma due casi di hantavirus; Hantavirus sulla nave MV Hondius: 3 morti e l'Oms avverte; Hantavirus su nave da crociera: allarme OMS, 3 morti e 7 casi. Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomoLeggi su Sky TG24 l'articolo Casi di Hantavirus, Oms: Spagna accoglierà nave da crociera alle Canarie. Madrid frena ... tg24.sky.it Hantavirus, Oms: «Possibile trasmissione da uomo a uomo»L’Organizzazione Mondiale della Sanità: «I contagi probabilmente prima di salire a bordo». Una donna infetta sale su un aereo: controlli in corso ... unionesarda.it L’Oms ha elaborato uno standard minimo per la presenza di alberi nelle aree urbane. E solo i Paesi con i Pil più alti riescono a rispettare i criteri x.com Il 22 e 23 aprile, l’OMS ha coordinato una simulazione in tempo reale per verificare la risposta dei governi ad una nuova possibile pandemia. L’Italia non ha partecipato. Mentre 26 Paesi si sono cimentati in una simulazione che aveva l’obiettivo di affrontare la - facebook.com facebook