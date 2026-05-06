Un uomo è morto dopo cinque giorni dal contagio incubo hantavirus sulla crociera | tre decessi fulminei | l’Oms valuta i rischi mondiali

Da notizie.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è deceduto cinque giorni dopo aver contratto un virus sconosciuto, mentre a bordo di una nave da crociera sono stati registrati tre decessi in rapida successione. L’Organizzazione mondiale della sanità ha diramato un’allerta il 2 maggio 2026, segnalando un focolaio di gravi malattie respiratorie che ha coinvolto i passeggeri e l’equipaggio. La situazione ha suscitato preoccupazioni sui rischi sanitari a livello globale.

Il 2 maggio 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera. La nave, la Mv Hondius che al momento si trova nei pressi di Capo Verde, trasportava 147 passeggeri e membri dell’equipaggio. Al 4 maggio 2026, sono stati identificati sette casi (due casi di hantavirus confermati in laboratorio e cinque casi sospetti), tra cui tre decessi, un paziente in condizioni critiche e tre persone con sintomi lievi. – Notizie.com...🔗 Leggi su Notizie.com

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