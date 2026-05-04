Una nave da crociera nell’oceano Atlantico è al centro di un caso di hantavirus, con tre vittime e altre tre persone contagiate. L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che sono in corso analisi per identificare il ceppo e il possibile focolaio. La nave si trova ora in isolamento, rendendo difficile la gestione dei passeggeri e dell’equipaggio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie internazionali.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che un sospetto focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell’oceano Atlantico ha ucciso tre persone e ne ha fatte ammalare almeno altre tre. Le indagini sanitarie sono in corso, ma almeno un caso di hantavirus è stato confermato. Uno dei pazienti era in terapia intensiva in un ospedale sudafricano. L’epidemia è avvenuta sulla nave da crociera Mv Hondius battente bandiera olandese. Crociera da incubo, tre vittime per l’hantavirus sulla Mv Hondius: ora la nave è un guscio isolato “In corso il sequenziamento” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La nave si trova ora al largo della costa di Capo Verde, un’isola al largo della costa occidentale dell’Africa, e le autorità locali stanno fornendo assistenza, ma non hanno permesso a nessuno di sbarcare.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Crociera da incubo, tre vittime per l’hantavirus sulla Mv Hondius: ora la nave è un guscio isolato. “In corso il sequenziamento”

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