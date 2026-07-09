Incontro con Massimiliano Gioni il nuovo direttore del New Museum di New York | Il bello dell' arte è ciò che non comprendiamo
Il 7 luglio, Massimiliano Gioni è stato nominato nuovo direttore del New Museum di New York. In un'intervista, ha affermato che il valore dell'arte sta nel suo essere spesso incomprensibile. Gioni, noto per il suo talento, ha sottolineato che il fascino dell’arte risiede anche nel mistero che la circonda. La sua nomina segna un passaggio importante per il museo, che ora ha un nuovo leader alla guida.
Anche se enfant non lo è più, resta comunque un prodige Massimiliano Gioni, dal 7 luglio ufficialmente nuovo Direttore del New Museum a New York. Dopo vent’anni di collaborazione con l’istituzione che ha fatto della ricerca costante di nuove forme di espressione artistica e della mancanza di una collezione permanente un tratto identitario, Gioni arriva a questo traguardo con la stessa lucidità, gratitudine, umiltà ed entusiasmo dimostrati in tanti anni di attività nel contesto dell’Arte contemporanea internazionale. Una nomina che arriva come una conferma (la vera notizia sarebbe stata il contrario!) per lui che con il museo newyorkese lavora dal 2006, prima come curatore, poi come Associate Director e Director of Exhibitions, fino alla nomina nel 2014 come Edlis Neeson Artistic Director. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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