Incontro con Massimiliano Gioni il nuovo direttore del New Museum di New York | Il bello dell' arte è ciò che non comprendiamo

Notizia in breve

Il 7 luglio, Massimiliano Gioni è stato nominato nuovo direttore del New Museum di New York. In un'intervista, ha affermato che il valore dell'arte sta nel suo essere spesso incomprensibile. Gioni, noto per il suo talento, ha sottolineato che il fascino dell’arte risiede anche nel mistero che la circonda. La sua nomina segna un passaggio importante per il museo, che ora ha un nuovo leader alla guida.