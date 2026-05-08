Cardinaletti torna all’Università degli Studi di Perugia | dal Tg1 ai banchi dell’Unipg incontro con il Rettore Massimiliano Marianelli

Un esperto nel settore accademico torna a frequentare l’Università degli Studi di Perugia, questa volta come studente. Dopo aver lavorato nel settore televisivo, ha incontrato il Rettore dell’ateneo e partecipato a un confronto con studenti e docenti. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra l’esperienza professionale e il percorso di studi, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate all’attualità e alla formazione universitaria.

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Un ritorno che ha il sapore della formazione che diventa percorso, e del percorso che torna a dialogare con le proprie origini. All’Università degli Studi di Perugia la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, già studentessa dell’Ateneo e oggi volto noto del servizio pubblico nazionale, è tornata a incontrare studenti e docenti in un appuntamento che ha messo al centro il valore della formazione universitaria e la capacità dell’Unipg di “sfornare” talenti che trovano spazio nei principali contesti professionali italiani. L’incontro, moderato da Lorenzo Calafiore e rivolto anche a finalità di orientamento, ha registrato una partecipazione ampia e attenta di studenti universitari e di alcune classi del Liceo Classico e Musicale “A.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cardinaletti torna all’Università degli Studi di Perugia: dal Tg1 ai “banchi” dell’Unipg, incontro con il Rettore Massimiliano Marianelli Notizie correlate Università degli Studi di Perugia, gli auguri del Rettore Marianelli superano i confini: un messaggio universale e multilingue per il mondoNel corso dell’intervista internazionale trasmessa da Fast News Platform, il Professore Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università... Università degli Studi di Perugia, gli auguri di Pasqua del Rettore Marianelli superano i confini: un messaggio universale e multilingue per il mondoNel corso dell’intervista internazionale trasmessa da Fast News Platform, il Professore Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università...