Il Metropolitan Museum of Art si trova nel cuore di New York ed è uno dei più grandi musei al mondo. La sua collezione comprende oltre due milioni di opere, tra dipinti, sculture e manufatti provenienti da diverse epoche e regioni. Il museo si estende su un vasto edificio che si sviluppa su più piani, ospitando esposizioni temporanee e permanenti. È visitato ogni anno da milioni di persone, locali e turisti.

New York è una città dove l’arte è ovunque — nelle strade, nelle piazze, nei grattacieli, ma soprattutto nei musei. Tra questi spicca per importanza, dimensioni e ricchezza di collezioni un luogo che va molto oltre la definizione convenzionale di “museo”: il Metropolitan Museum of Art, universalmente noto come The Met. Visitarlo significa attraversare più di 5.000 anni di storia culturale e artistica, con opere provenienti da tutto il pianeta e tutte le epoche. Situato al 1000 della Fifth Avenue, lungo la celebre Museum Mile sull’Upper East Side, il Met è uno degli edifici culturali più vasti e importanti non solo degli Stati Uniti, ma dell’intero pianeta.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Metropolitan Museum of Art: il gigante dell’arte nel cuore di New York

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