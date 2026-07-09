Incoerenze politiche | la Politica è un’altra cosa

Dalla riunione Nato di Ankara è arrivata una dichiarazione congiunta che conferma l’impegno contro la minaccia russa e il sostegno alle alleanze. Le parti hanno ribadito la necessità di rafforzare la difesa collettiva e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza europea. Nessuna modifica alle politiche attuali è stata annunciata, né sono stati fatti passi indietro sulle posizioni già espresse. La dichiarazione si concentra sulla collaborazione tra gli alleati e sulla risposta condivisa alle tensioni in corso.

Dal vertice Nato di Ankara è uscita una dichiarazione congiunta forte e univoca, con posizioni chiare sia sulla minaccia russa sia sul sostegno all’Ucraina: “Contrastare la minaccia a lungo termine che la Russia rappresenta per la sicurezza e la stabilità euro-atlantiche” e “L’Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli Alleati sono uniti nel sostegno incrollabile all’Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale”. Peccato che a livello nazionale queste posizioni non abbiano trovato condivisione, ma anzi netto contrasto, nelle parole espresse nelle stesse ore a Napoli da un potenziale leader (M5S) del presunto Campo Largo di centrosinistra: “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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