Sinistra senza identità tra incoerenze e militarizzazione

Negli ultimi tempi si assiste a una trasformazione della sinistra politica, caratterizzata da proteste spesso formali e da decisioni che appaiono poco coerenti. Inoltre, si nota un crescente coinvolgimento con temi legati alla cultura militare, che ha portato alcuni a mettere in discussione l’autenticità delle sue posizioni. Questa situazione ha sollevato numerosi interrogativi sulla direzione presa dal settore politico.

Un’analisi dura ma necessaria sulla deriva della sinistra, tra proteste di facciata, scelte ambigue e un rapporto sempre più stretto con la cultura militare.. (di Salvo Alfieri) Di fronte all’attuale scenario politico, locale e nazionale, sempre più sconvolgente, emerge una domanda amara: esiste ancora una reale differenza tra destra e sinistra? Osservando i fatti recenti di Vittoria e della provincia di Ragusa, la risposta sembra essere un secco “no”. Siamo davanti a una “sinistra” che organizza sit?in all’ospedale di Vittoria e alla Guardia Medica di Scoglitti, denunciando i tagli alla sanità pubblica. Lo fa accusando la destra di privilegiare la spesa militare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La seconda: che per la coalizione preferiscono una alleanza che vada dalla sinistra al centro, e per seconda una alleanza senza i Cinque Stelle. Solo il 26.9 dei nostri elettori vorrebbe una coalizione SOLO con M5S e AVS (segue) x.com

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