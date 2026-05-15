Un'istanza è stata presentata al Parlamento europeo riguardo alla gestione dei servizi sociosanitari nell’area dell’Agro aversano, con particolare attenzione alla continuità assistenziale per le persone con disabilità. Un rappresentante sindacale ha dichiarato che la politica non può ignorare questa situazione, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire servizi adeguati. La segnalazione riguarda aspetti legati alla tutela dei diritti dei disabili e alle modalità di erogazione delle prestazioni sociosanitarie.

Segnalazione al Parlamento europeo sulla gestione dei servizi sociosanitari nell’Agro aversano: preoccupazione per la continuità assistenziale. Approda al Parlamento Europeo la vicenda relativa alla gestione dei servizi sociosanitari e dei progetti destinati alle persone con disabilità nell’Ambito C06 dell’Agro aversano. A trasmettere una formale segnalazione è stato il dottor Luciano Gentile, responsabile provinciale AITH CISAL Caserta, che denuncia presunte violazioni dei diritti. Nel documento inviato alle istituzioni europee vengono evidenziate criticità legate al passaggio dell’Ambito C06 verso l’Azienda Consortile e le conseguenze che tale situazione starebbe producendo sui servizi assistenziali e terapeutici rivolti alle famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Servizi ai disabili. Palumbo (Cisal): “La politica non può voltarsi dall’altra parte”

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