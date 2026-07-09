A Helsinki non si registrano vittime di incidenti stradali dal luglio 2024, un record che dura quasi due anni. I dati ufficiali mostrano che nessun incidente mortale si è verificato in città da allora. È considerato il primo esempio al mondo di capitale così sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti. La situazione si mantiene stabile e senza decessi da quasi due anni.

Sembra incredibile ma l'ultima vittima di un incidente stradale a Helsinki risale ai primi di luglio 2024: ora che i dati sono ufficiali, si può affermare che non esiste capitale al mondo così sicura per chi viaggia in auto, moto e bici (o cammina per strada). Parliamo di una città che con i suoi 650 mila residenti ospita oltre un decimo della popolazione finlandese e ultimamente registra ben 4,5 milioni di pernottamenti all'anno. Per capire quanto sia importante il risultato, Palermo - che ha quasi il suo stesso numero di abitanti - tre anni fa ha avuto 27 morti in incidenti stradali. Parigi, decisamente più grande e popolosa, si ritrova negli ultimi anni una trentina di vittime tra automobilisti, pedoni, motociclisti e ciclisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidenti stradali a Helsinki, è record: da quasi due anni senza morti. Come è possibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due incidenti stradali avvenuti negli stessi istanti a Torino: codice rosso per due persone di 25 e 40 anniNel pomeriggio di sabato 9 maggio, a Torino, si sono verificati due incidenti stradali quasi contemporaneamente, intorno alle 16.

Incidenti stradali, Asaps: 9 pedoni morti nel 2026 in SiciliaNel 2026, in Sicilia, si sono registrati nove incidenti con pedoni deceduti sulle strade.

Temi più discussi: Incidenti stradali a Helsinki, è record: da quasi due anni senza morti. Come è possibile; Zero vittime: Helsinki modello mondiale per la sicurezza stradale; Come dovrebbero guidare i ciclisti, secondo la Federazione dei ciclisti.

Notizie del giorno | Due morti in incidenti stradali, previsti rovesci di pioggia e temporali, in Francia più morti del solito a causa del caldo reddit

Helsinki, un anno senza vittime: modello globale di sicurezza stradaleCon circa 1,4 milioni di abitanti, l'area metropolitana di Helsinki ha raggiunto un traguardo indiscutibile nella sicurezza stradale. Cosa possono imparare da questo successo le altre capitali e grand ... it.euronews.com

La Mia Auto: tutteIn un'area metropolitana da 1,4 milioni di abitanti non si verificano incidenti mortali dal luglio 2024. Ecco come la capitale finlandese ha raggiunto questo traguardo indiscutibile nella sicurezza. U ... gazzetta.it