Nel 2026, in Sicilia, si sono registrati nove incidenti con pedoni deceduti sulle strade. A livello nazionale, dall'inizio dell'anno, sono stati investiti e uccisi 156 pedoni, di cui 105 uomini e 51 donne. Questi dati sono stati comunicati dall'associazione che monitora gli incidenti stradali. La maggior parte degli investimenti ha coinvolto pedoni di sesso maschile e femminile, senza ulteriori dettagli sui luoghi o le circostanze degli incidenti.

Sono già 156 i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane dall'1 gennaio: 105 maschi e 51 femmine. Nove solo nell'ultima settimana. E 77 di loro, poco meno della metà, avevano più di 65 anni. Ad aggiornare il drammatico bilancio è lo speciale Osservatorio pedoni Asaps-Sapidata, che sottolinea come nei primi quattro mesi di quest'anno i pedoni morti siano stati 143, il 14,4% in più rispetto ai 125 dello stesso arco di tempo del 2025. Il bilancio mese per mese: gennaio il più drammatico Quest'anno i decessi sono stati 47 a gennaio, 29 a febbraio, 40 a marzo, 27 ad aprile e 13 a maggio. La mappa regionale: Lombardia,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incidenti stradali, Asaps: 9 pedoni morti nel 2026 in Sicilia

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