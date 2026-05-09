Due incidenti stradali avvenuti negli stessi istanti a Torino | codice rosso per due persone di 25 e 40 anni

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, a Torino, si sono verificati due incidenti stradali quasi contemporaneamente, intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per prestare assistenza a due persone di 25 e 40 anni, entrambe trasportate in codice rosso. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche degli incidenti, che si sono verificati nello stesso orario ma in zone diverse della città.

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