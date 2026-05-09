Due incidenti stradali avvenuti negli stessi istanti a Torino | codice rosso per due persone di 25 e 40 anni
Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, a Torino, si sono verificati due incidenti stradali quasi contemporaneamente, intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per prestare assistenza a due persone di 25 e 40 anni, entrambe trasportate in codice rosso. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche degli incidenti, che si sono verificati nello stesso orario ma in zone diverse della città.
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di sabato 9 maggio a Torino per due incidenti stradali avvenuti quasi in contemporanea, intorno alle 16.30.Soccorso un monopattinista 40enneIn corso Toscana angolo corso Potenza si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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