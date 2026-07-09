Un’auto si è ribaltata sulla strada statale 73 nel comune di Arezzo, mercoledì sera poco prima delle 22. Un uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale con ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Un incidente stradale con un ferito è avvenuto nella serata di mercoledì 8 luglio, poco prima delle ore 22, lungo la strada statale 73 nel comune di Arezzo. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di Arezz o, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo con equipaggio Blsd, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il conducente, un uomo di 42 anni, è stato soccorso e trasportato in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Incidenti: Arezzo, auto si ribalta sulla Ss73, 42enne in ospedale

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