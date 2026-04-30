Rimini auto si ribalta sulla Marecchiese | due anziani in ospedale

Due anziani sono stati trasportati in ospedale dopo che la loro auto si è ribaltata in via Marecchiese, a Rimini. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Due anziani feriti all'ospedale Infermi dopo il ribaltamento di un'auto in via Marecchiese.. Il Comitato di Quartiere Padulli denuncia la cronica pericolosità della viabilità nel tratto coinvolto.. Due anziani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini dopo che un’auto si è ribaltata sulla via Marecchiese, nella zona Padulli, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 14 lungo l’incrocio con via San Leo, coinvolgendo due veicoli in una dinamica che ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, attualmente oggetto di accertamenti da parte della Polizia Locale, uno dei mezzi avrebbe colpito un’automobile rimasta parcheggiata sul ciglio della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, auto si ribalta sulla Marecchiese: due anziani in ospedale Notizie correlate Incidente sulla E78: auto si ribalta nella scarpata, due anziani feritiO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! L’incidente nel tardo pomeriggio... Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: “Strada pericolosa, servono interventi”Nel pomeriggio di giovedì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale lungo la via Marecchiese, nella zona Padulli a Rimini, all'altezza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carambola sulla Marecchiese, tre auto coinvolte e altrettanti feriti in ospedale; Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51; Wamgroup Basket Cavezzo - Happy Rimini Basket Ren Auto 73-54 (27-8, 45-20, 60-34); Basket Cavezzo-Ren Auto Rimini Happy Basket, pre partita con Coach Andrea Maghelli. Schianto sulla Marecchiese a Rimini: auto si ribalta, traffico in tiltRocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, a Rimini, lungo via Marecchiese all’altezza dell’incrocio con via San Leo. Secondo una prima ricostruzione, un'utilitaria Toyota ... altarimini.it Auto si ribalta, vigili del fuoco estraggono autistaPer cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata, rimanendo capovolta sulla sede stradale con una persona incastrata all’interno dell’abitacolo. rainews.it Violenza in gita: due 18enni napoletani fermati dalla municipale di Rimini con fionda e coltello. Arcigay: «Clima di odio preoccupante» - facebook.com facebook During Second Vatican Council seminarians of the Pontifical Roman Major Seminary (from left): Nicolini Romano (Rimini), Storoni Bruno (Fossombrone), Bishop Sheen, Ingrosso Salvatore (Bari), Tonti Lino (Rimini), Arnoldi Giuseppe (Bergamo). Nov 1962. (Pi x.com